Омск, 25 декабря, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Двое двухлетних мальчиков-близнецов и их 61-летняя бабушка погибли при пожаре из-за электрической гирлянды на ёлке в Омске. Это предварительная причина трагедии, сообщили в омском управлении СК. Пожар произошел в доме семьи с пятью детьми в СНТ «Березовая роща».

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«Возгорание заметила 38-летняя мать детей, которая с 4-летней дочерью выбежала из дома, а бабушка с двухлетними мальчиками-близнецами остались в дальней комнате. Мать детей из-за быстрого распространения огня не смогла вернуться в дом за другими детьми. В момент трагедии 14-летний сын был в школе, старший сын также отсутствовал», — рассказали в СУ СКР по Омской области.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Точную причину возгорания установят во время проведения пожарно-технической экспертизы.

В ГУ МЧС России по Омской области добавили, что им о пожаре стало известно около часа пополудни. Когда спасатели прибыли на место, от огня обрушилась крыша, веранда была охвачена пламенем. Полностью потушить пожар удалось спустя 50 минут после поступления сигнала диспетчеру.

Как сообщало ИА Регнум, в Красноуфимске Свердловской области 14 декабря от электрической гирлянды погиб годовалый мальчик. Ребенок был дома со своей мамой. Пока та занималась хозяйственными делами, сына привлекли яркие огоньки гирлянды и он решил поиграть с новогодним украшением. Младенец потянут за провод и случайно вырвал его из розетки. Когда женщина обнаружила ребенка без сознания, вызвала скорую. Медики смогли лишь констатировать летальный исход. Мальчик не дожил до своего первого дня рождения двое суток.