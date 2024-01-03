Магадан, 3 января, 2024, 08:15 — ИА Регнум. В результате пожара в селе Балаганное Магаданской области погибли четыре человека. Об этом 3 января сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС.

МЧС РФ

Отмечается, что ночью 3 января в селе Балаганное Ольского муниципального округа произошёл пожар в одноэтажном частном жилом доме. К моменту прибытия сотрудников спасательного ведомства дом был охвачен огнём, пояснили в пресс-службе.

«В ходе разведки и тушения в комнате были обнаружены четыре человека без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Уточняется, что огнём были повреждены пристройка к дому, кровля, стены, вещи и мебель на площади 18 кв. метров.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, двухлетний ребёнок, пострадавший при пожаре в Волгоградской области, умер в больнице. Трагедия произошла 29 декабря в Калачёвском районе, где в частном доме произошёл пожар. Дом размером восемь на восемь метров горел по всей площади. В результате пожара погибли три человека — 34-летняя женщина, шестилетний мальчик и годовалая девочка.

В ночь на 21 декабря в Батайске Ростовской области загорелся частный дом по улице Тургенева, в котором находилось пять человек. В огне погибли двое маленьких детей и их 69-летняя бабушка. Ребёнка восьми лет и 89-летнюю родственницу спасателям удалось вынести из горящего дома.