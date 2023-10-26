Стокгольм, 26 октября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Суд в Швеции оправдал мужчину, который подозревается в незаконной разведывательной деятельности в пользу России, сообщает 26 октября The Local со ссылкой на постановление суда.

Иван Шилов ИА Регнум

Судья Стокгольмского окружного суда пришёл к выводу, что действия подозреваемого не являются шпионажем. Мужчина находился под стражей с ноября 2022 года. В начале октября его отпустили.

60-летнего бизнесмена с двойным гражданством Сергея Скворцова, который переехал в Швецию в 1990-х годах и управлял импортно-экспортными компаниями, арестовали в ноябре 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Швеции в апреле отпустила на свободу гражданку России, задержанную по подозрению в промышленном шпионаже.

О задержании гражданки России, сотрудницы нефтеперерабатывающего завода в Гётеборге, сообщалось 14 апреля. Информация о сути подозрений в её отношении не раскрывалась. Сообщалось, что были вызваны на допросы ещё несколько граждан, также было проведено несколько обысков.