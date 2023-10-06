Берлин, 7 октября, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Немецкие военнослужащие не смогли бы принять участие в обслуживании крылатых ракет дальнего действия Taurus ни на Украине, ни даже вне её территории, заявил 6 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Каждое отдельное решение мы согласовываем отдельно. И у нас есть один пункт: участие немецких солдат в каких-либо активностях, даже вне территории Украины, для нас невозможно», — сказал Шольц, отвечая на вопрос об условиях поставок ракет Taurus Украине.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что правительство Германии не планирует в ближайшем будущем поставлять Украине ракеты большой дальности Taurus. При этом, по информации источника, Берлин не сообщил Киеву об официальном отказе, однако дал понять, что поставок Taurus в обозримом будущем не будет.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября агентство Bloomberg сообщило о намерении ФРГ в ближайшее время передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты экспорта зерна.