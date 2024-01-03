Киев, 3 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Польские фермеры угрожают 4 января возобновить блокаду пункта пропуска «Медика-Шегини», если не получат письменных гарантий выполнения их требований, заявил один из лидеров протестующих Роман Кондрув, слова которого приводит украинское издание «Страна. ua».

Attila Husejnow/Global Look Press

В частности, фермеры требуют ввести дотации на покупку кукурузы и оставить сельскохозяйственный налог без изменений.

Как передавало ИА Регнум, польские перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с ноября 2023 года. Они требуют восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сделав исключения для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Аналогичные акции протеста проходили на границах Украины с Венгрией и Словакией.

Из-за акции протеста польских фермеров 22 декабря на границе Украины и Польши скопилось около четырёх тысяч грузовых автомобилей. Блокировка движения грузового транспорта продолжалась на всех четырёх погранпереходах, грузовики пересекали границу, но очень медленно.

На следующий день стало известно, что польские фермеры согласились разблокировать пункт пропуска «Шегини-Медика» при соблюдении трёх условий. Они ждут от государства дотаций на закупку кукурузы, а также что государство не будет повышать сельскохозяйственный налог и продлевать специальные кредитные линии.

Тем временем немецкие средства массовой информации пытаются замалчивать протесты местных фермеров из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство страны и их выступления против импорта из республики. Об этом 2 января заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино.