Прага, 22 декабря, 2023, 02:44 — ИА Регнум. На экстренном заседании правительства Чехии было принято решение объявить 23 декабря днём траура после гибели 14 человек в результате стрельбы в Карловом университете в Праге, сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Петр Фиала.

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«Мы приняли решение объявить 23 декабря днём государственного траура. В этот день в 12:00 (14:00 мск) минутой тишины мы все почтим память жертв этой страшной трагедии», — сказал политик.

Фиала добавил, что всех граждан Чехии шокировал этот инцидент. Людей объединило чувство боли и сострадания к пострадавшим и их близким.

Во внеочередном заседании кабмина также принял участие президент Чехии Петр Павел. Он отменил рабочую программу и призвал СМИ, граждан к нераспространению дезинформации о произошедшем и уважению к полиции.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря 24-летний студент Давид Козак открыл стрельбу в Карловом университете в Праге. По официальным данным, погибли 14 человек, ещё 25 получили ранения. Десять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, уточнил глава чешской полиции Мартин Вондрашек. По информации полиции, стрелок покончил с собой, соучастников у него не было.

Ранее Козак был объявлен в розыск в связи с подозрением в убийстве своего отца в деревне Кладно под Прагой.

В полиции отметили, что устроивший стрельбу студент тщательно готовил нападение на примерах подобных инцидентов за границей.