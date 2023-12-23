Варшава, 23 декабря, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Польские фермеры согласились разблокировать пункт пропуска «Шегини-Медика» на границе с Украиной, заявил 23 декабря вице-министр аграрной политики Польши Михал Колодзейчак. Об этом сообщает Polsat.

Zuma/TASS

По словам заместителя министра, фермеры согласились разблокировать границу при соблюдении трёх условий. Они ждут от государства дотаций на закупку кукурузы, отсутствия повышения сельскохозяйственного налога и продления специальных кредитных линий.

Колодзейчак заявил, что власти Польши готовы выполнить эти условия, отмечает издание.

Накануне, 22 декабря, сообщалось, что на границе Украины и Польши из-за продолжающейся акции протеста польских фермеров скопилось около четырёх тысяч грузовых автомобилей. Блокировка движения грузового транспорта продолжается на всех четырёх погранпереходах, грузовики пересекают границу, но очень медленно, рассказал представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Как сообщало ИА Регнум, польские перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с ноября 2023 года. Они требуют восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сделав исключения для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Аналогичные акции протеста проходили на границах Украины с Венгрией и Словакией.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин ранее отмечал, что затянувшаяся блокада КПП на польско-украинской границе грозит вылиться в открытый военный конфликт между двумя странами. В ночь на 12 декабря полиция Польши попыталась разблокировать движение на одном из пропускных пунктов, но позднее блокада была восстановлена.