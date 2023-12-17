Москва, 17 декабря, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В ближайшие недели в Россию поступят импортные, которые не будут облагать пошлинами. Поставки пойдут из Азербайджана и Турции. О решении ситуации со стабилизацией цен на этот продукт в России журналистам рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Александр Кряжев / РИА Новости

«В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены», — сообщил он.

По его мнению, пока сложилась не очень комфортная для российского потребителя тенденция, в частности, цены продолжают понемногу расти. Это явление он обусловил сезонным фактором: в зимнее время цена на яйца всегда немного повышается. Патрушев выразил надежду, что стоимость яиц начнёт снижаться после Нового года.

Как сообщало 15 декабря ИА Регнум, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал КПРФ ответственной за проблему с ценами на яйца в России. Парламентарий пояснил, что ключевым комитетом по аграрным вопросам руководит депутат от коммунистов Владимир Кашин.

Спикер ГД подчеркнул, что у населения не должно быть проблем с яйцами, раз их нет у политиков. По словам Володина, «если кому-то что-то жмёт», будут принимать решения.

9 декабря Росстат опубликовал данные о ценах на куриные яйца. В среднем они выросли на 15%, по всей России —значение колеблется от 10 до почти 30%.

В 18 субъектах цены на яйца увеличились на 1-10%. В 46 регионах они подорожали до 20%, а в 21 субъекте — на 20,1-28,6%. В целом с начала этого года яйца подорожали на 36,5%, в годовом выражении — на 40,3%.