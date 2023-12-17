Москва, 17 декабря, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Уже через несколько недель жители России получат «беспошлинные яйца» из Азербайджана и Турции, которые помогут стабилизировать поднявшиеся цены, рассказал 17 декабря министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press / Global Look Press

Первые партии, по его словам, прибудут уже на следующей неделе, ещё через две-три недели поступят следующие поставки без импортной пошлины. Патрушев добавил, что надеется на снижение цен после Нового года, так как в преддверии праздника продукт всегда дорожает.

О беспошлинных поставках Министерство сельского хозяйства России сообщало в начале недели. Ввозимые 1,2 млрд куриных яиц освободят от таможенных пошлин сроком до 30 июня 2024 года. В Минсельхозе пояснили, что обнуление пошлин — оперативная мера для насыщения внутреннего рынка. Переговоры об увеличении поставок ведутся со странами — партнёрами России.

Яичный ажиотаж

Резкий рост цен вызвал озабоченность Генпрокуратуры и Федеральной антимонопольной службы. Вопрос обсуждали с Минпромторгом, Минсельхозом, Российским птицеводческим союзом и Ассоциацией компаний розничной торговли.

По данным Росстата от 9 декабря, яйца подорожали в разных регионах страны в пределах от 10 до почти 30%. С начала 2023 года при этом подорожание достигло 36,5%, в годовом выражении в ноябре продукт подорожал на 40,3%.

В пятницу, 1 декабря, Федеральная антимонопольная служба предложила российским ретейлерам ограничить наценку на яйца на уровне не более 5%. Генпрокурор Игорь Краснов спустя несколько дней заявил, что поручил проверить ситуацию с ростом цен, ещё через два дня Минсельхоз спрогнозировал стабилизацию цен на яйца в ближайший месяц.

Как у нас с яйцами

Во время пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин объяснил рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Глава государства извинился за сложившуюся ситуацию, объяснив её не до конца обоснованным решением кабмина не открыть вовремя импорт в расчёте, как предположил президент, на дополнительный заработок.

Путин также рассказал, что недавно разговаривал об этом с Патрушевым и поинтересовался, «как у него с яйцами», и в ответ узнал, что всё в порядке. В свою очередь президент указал министру, что это не совсем соответствует действительности.

Вскоре после этого Патрушев заявил о работе над стабилизацией цен на яйца. Для этого Минсельхоз разработает план по обнулению импортных пошлин и наладит поставки из дружественных стран. По словам министра, в неизменном приоритете находится поддержка фермеров, которые могут получить любую субсидию для своего производства.

Говоря об этом 17 декабря, Патрушев отметил не очень комфортную для потребителей тенденцию продолжающегося, пусть и небольшого роста цен, но выразил надежду, что стоимость яиц начнёт снижаться после Нового года.