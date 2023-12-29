Москва, 29 декабря, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Правительство России приняло решение о беспошлинном импорте яиц. Согласно документу, опубликованному 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации, пошлины будут отменены с 1 января по 30 июня 2024 года.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Постановление предусматривает, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выступит в качестве уполномоченного органа по выдаче необходимых для беспошлинного ввоза продукции документов. Кроме того, Минсельхоз будет ежедневно размещать на своём официальном сайте данные об остатке яиц, в отношении которых действует тарифная льгота.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным Росстата, обновлённым 9 декабря, с начала годакуриные яйца в стране подорожали примерно на 36,5%. Такой резкий рост цен выразил озабоченность Генпрокуратуры и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

27 декабря ФАС призвала власти российских регионов заключить соглашение с бизнесом о стабилизации цен на куриные яйца. В ведомстве отметили, что подобные соглашения уже заключили в Московской, Кировской, Липецкой, Томской, Тюменской, Иркутской, Самарской, Тамбовской, Пензенской и Новосибирской областях.

Вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко заверила, что дефицита куриных яиц в России не наблюдается и не предвидится, так как внутренний рынок, по её словам, с учётом принятых мер и баланса производства и потребления, обеспечен более чем полностью. Также она предположила, что ажиотажный спрос на продукцию снизится после Нового года.