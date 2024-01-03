Курск, 3 января, 2024, 10:33 — ИА Регнум. В Курской области жилые дома в нескольких населённых пунктах остались без света и тепла из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 3 января сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В Железногорском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населённых пунктов», — написал Старовойт.

Он добавил, что работают аварийные бригады, идёт подключение по резервной схеме.

Также глава региона сообщил, что в Железногорске произошёл порыв теплотрассы из-за скачка напряжения и гидроудара. В 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона нет отопления. Последствия атаки устраняются.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью. В Минобороны также сообщили 30 декабря об уничтожении 32 украинских дронов в четырёх регионах за ночь. Одну из атак дронами ВСУ осуществили по Курской области.