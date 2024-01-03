Москва, 3 января, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Расчёты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» ликвидировали замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу киевских боевиков на купянском направлении.

Дарья Драй ИА REGNUM 122-мм буксируемая гаубица Д-30

По сообщению Минобороны РФ, с помощью беспилотников российским военным удалось успешно разбить цели противника.

«Работаем по живой силе ВСУ. Будем поражать врага, будем сражаться до конца. С каждым выстрелом всё ближе приближаемся к победе», — сказал старший офицер батареи с позывным Заря.

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Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ 2 января заявили о росте количества беспилотников у артиллеристов в зоне спецоперации. Дроны успешно используются в составе разведывательно-ударных комплексов, обеспечивая огневое поражение целей в режиме реального времени, а также при применении высокоточных боеприпасов типа «Краснополь-М2».

За последние пять суток ВС РФ по Украине выпустили не менее 500 ракет и дронов, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.