Артиллерия группировки «Запад» уничтожила укрепрайоны ВСУ под Купянском
МО: артиллерия группировки «Запад» уничтожила укрепрайоны ВСУ под Купянском
Москва, 3 января, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Расчёты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» ликвидировали замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу киевских боевиков на купянском направлении.
По сообщению Минобороны РФ, с помощью беспилотников российским военным удалось успешно разбить цели противника.
«Работаем по живой силе ВСУ. Будем поражать врага, будем сражаться до конца. С каждым выстрелом всё ближе приближаемся к победе», — сказал старший офицер батареи с позывным Заря.
Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ 2 января заявили о росте количества беспилотников у артиллеристов в зоне спецоперации. Дроны успешно используются в составе разведывательно-ударных комплексов, обеспечивая огневое поражение целей в режиме реального времени, а также при применении высокоточных боеприпасов типа «Краснополь-М2».
За последние пять суток ВС РФ по Украине выпустили не менее 500 ракет и дронов, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.