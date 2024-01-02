Москва, 2 января, 2024, 19:52 — ИА Регнум. У российских артиллеристов в зоне спецоперации выросло количество беспилотников. Об этом 2 января сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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«С начала специальной военной операции в артиллерийских соединениях и воинских частях существенно увеличено количество беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА по-прежнему являются наиболее эффективным средством получения разведывательной информации. Они успешно используются в составе разведывательно-ударных комплексов, обеспечивая огневое поражение целей в режиме реального времени, а также при применении высокоточных боеприпасов типа «Краснополь-М2».

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В ведомстве добавили, что эффективное выполнение боевых задач ракетчиками и артиллеристами вместе с применением беспилотной авиации обеспечивается и благодаря применению современных средств артиллерийской разведки, таких как «Зоопарк-1М» и «Ястреб-АВ».

Как ранее передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что Россия за период проведения специальной военной операции нарастила производство танков в 5,6 раза, БМП — в 3,6 раза, бронетранспортёров — в 3,5 раза, беспилотников — в 16,5 раза, артиллерийских боеприпасов — в 17,5 раза.

Министр обороны Сергей Шойгу 19 декабря 2023 года на расширенной коллегии ведомства заявил, что военные в зоне боевых действий обеспечены боеприпасами в объёме, соответствующем их задачам.