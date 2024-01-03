Донецк, 3 января, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Экипажи Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) позиции ВСУ на донецком участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.

Цитата из видео. Министерство обороны России Штурмовики Су-25 ВКС России работают в зоне спецоперации

«Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что по цели проводилась комбинированная атака на предельно малой высоте в 25 метров. По сведениям наводчика, все указанные цели были поражены. После выполнения поставленных задач экипажи совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета, дополнил лётчик Су-25 с позывным Шершень.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в Минобороны РФ заявили о поражении российскими Су-25 пехоты и бронированной техники ВСУ на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми ракетами С-8. После этого лётчики без происшествий вернулись на аэродром базирования.

С 23 по 29 декабря 2023 года авиационный парк украинской армии сократился на 12 единиц. Российские военнослужащие сбили МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолёта Ми-8. Также были перехвачены 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, противокорабельная ракета «Нептун» и 251 беспилотник.