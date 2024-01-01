Красный Лиман, ДНР, 1 января, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили живую силу и бронированную технику Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 1 января, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Су-25

«Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС поразили живую силу и легкобронированную технику противника на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми ракетами С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.

В ведомстве также отметили, что после выполнения боевой задачи экипажи Су-25 выполнили противоракетный манёвр с отстрелом ложных тепловых целей и вернулись на аэродром базирования без каких-либо происшествий.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки боёв на краснолиманском направлении потеряли до 50 человек личного состава, а также две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, российские военнослужащие пресекли попытки ВСУ атаковать в районе Червоной Дибровы (ЛНР).