ДНР, 21 декабря, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Бойцы Южной группировки российских войск завладели опорным пунктом ВСУ под Артёмовском в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«На донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артёмовска», — уточнили в ведомстве.

Десантники обнаружили украинские позиции, а также расположения пунктов управления и основных огневых орудий в результате воздушной разведки. Далее подключилась артиллерия, нарушив систему управления ВСУ, отметили в Минобороны.

Оставшиеся украинские цели разгромили расчёты FPV-дронов. Сразу с нескольких направлений десантники стремительно овладели позициями ВСУ, провели полную зачистку опорного пункта. Противник бросился в бегство, оставив своих раненых и тела убитых, заключили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на пресс-конференции глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил в провале ВСУ украинских политиков. По его словам, контрнаступление оказалось неудачным, потому что направление основного удара было раскрыто заранее. Украинская армия рассчитывала, что на юге тепло, зима придёт поздно, а оружия хватит, но с Россией, «у которой оружия больше», это не сработало, признал Зеленский. Раскрывать детали оборонных и наступательных действий ВСУ на 2024 год украинское руководство не стало.

Бойцы ивановского соединения ВДВ успешно выполнили операцию по ликвидации группы пехоты ВСУ. Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию киевских боевиков к северу от Артёмовска.