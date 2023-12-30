Мелитополь, 30 декабря, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Штурмовые подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ завершают подготовку на запорожском направлении, сообщили в субботу, 30 декабря, в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции завершается подготовка штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск на запорожском направлении», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Подготовка военнослужащих, которой занимаются опытные инструкторы соединения, включает в себя боевые стрельбы из штатного стрелкового оружия и техник и отработку действий в боевых двойках и тройках.

В ведомстве отметили, что штурмовые подразделения ВДВ принимают участие в боевых действиях на наибольшее сложных и опасных участках фронта, поскольку обученный и подготовленный личный состав готов к выполнению любых поставленных задач.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу, 29 декабря, в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» уничтожили при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет» наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины, расположенный на правом берегу Днепра. В ведомстве отметили, что наведение и корректировка огня осуществлялись при поддержке FPV-дрона.