Москва, 2 января, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Артиллеристы-десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ на запорожском направлении у села Вербовое. Сообщение об этом опубликовано 2 января в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кадр из видео

В ведомстве отметили, что точное наведение имеет большое значение в нанесении удара. Расчёты БПЛА помогают артиллеристам ВДВ из Анапы, выполняющим боевые задачи в Запорожской области. Они передают собранные данные на пункты управления, после чего их получают расчёты реактивной артиллерии.

«В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено более взвода противника», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3857037" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, российские военные стали применять в зоне специальной военной операции новейшие комплексы артиллерийской разведки «Ястреб-АВ». Радиолокационный комплекс с фазированной антенной решёткой способен в автоматическом режиме отслеживать траекторию снарядов, выпущенных артиллерией противника, и определять точные координаты позиций.