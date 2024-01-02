Артиллеристы ВДВ уничтожили скрытые позиции ВСУ у села Вербовое
Москва, 2 января, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Артиллеристы-десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ на запорожском направлении у села Вербовое. Сообщение об этом опубликовано 2 января в Telegram-канале Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что точное наведение имеет большое значение в нанесении удара. Расчёты БПЛА помогают артиллеристам ВДВ из Анапы, выполняющим боевые задачи в Запорожской области. Они передают собранные данные на пункты управления, после чего их получают расчёты реактивной артиллерии.
«В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено более взвода противника», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, российские военные стали применять в зоне специальной военной операции новейшие комплексы артиллерийской разведки «Ястреб-АВ». Радиолокационный комплекс с фазированной антенной решёткой способен в автоматическом режиме отслеживать траекторию снарядов, выпущенных артиллерией противника, и определять точные координаты позиций.