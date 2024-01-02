Киев, 2 января, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Власти Украины объявили воздушную тревогу в семи регионах, контролируемых киевским режимом, передаёт 2 января «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

По этим данным, в ВСУ заявили, что тревога связана с «баллистической угрозой». Сирены были включены в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на временно оккупированных ВСУ участках территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Позднее сирены воздушной тревоги были включены и в Киеве.

Как передавало ИА Регнум ранее, украинские СМИ 2 января сообщали о десятках взрывов в Киеве и Харькове. Воздушная тревога на всей контролируемой Киевом территории 2 января длилась около трёх с половиной часов.

Жители Киева ранее сообщили ИА Регнум, что значительная часть киевлян провела ночь с 1 на 2 января в бомбоубежищах, а вокруг «всё рвалось и ухало так, что стены дрожали и асфальт подпрыгивал». В ряде районов Киева и Харькова после взрывов вспыхнули пожары. В министерстве энергетики Украины сообщали, что после серии взрывов в Киеве без света остались более 250 тысяч человек.

В Минобороны РФ в свою очередь 2 января сообщили, что в минувшие сутки был нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, БПЛА и по ремонту вооружения, в Киеве и его пригородах.

Кроме того, удары также наносились по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Киеву западными странами, отметили в Минобороны. Все назначенные объекты были поражены.