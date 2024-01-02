Киев, 2 января, 2024, 13:40 — ИА Регнум. В Киеве без энергоснабжения после серии взрывов остались почти 260 тысяч потребителей, сообщила 2 января пресс-служба минэнерго Украины в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

В министерстве уточнили, что вышло из строя оборудование подстанций в Киевской области. Так, в настоящее время света нет в Бучанском и Вышгородском районах Киева. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.

Как передавало ИА Регнум, утром 2 января на всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу, после которой последовала серия взрывов.

Первые сообщения о взрывах начали поступать от украинских СМИ в 4 утра. Отмечается, что в городе прозвучало не менее шести сильных взрывов в Святошинском районе украинской столицы и на Оболони. Причём в ряде районов пропало электричество и нарушено водоснабжение.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове, Кировоградской и Винницкой областях. По их данным, на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград).

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 января информировал, что Вооружённые силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения в Киеве и пригородах.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западными странами.