Шри-Джаяварденепура-Котте, 3 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Правительство Шри-Ланки стремится получить около $5 млрд для покрытия выплат по импорту топлива и других товаров, закупленных по кредиту. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны.

(сс) Sergei Gussev Шри-Ланка

До $3 млрд из этой суммы ланкийские власти планируют получить от Международного валютного фонда (МВФ). Переговоры по этому поводу предполагается завершить к концу июня.

Кроме того, еще две кредитные линии на общую сумму $1,5 млрд для приобретения топлива и товаров первой необходимости предоставит Индия. Шри-Ланка также ведет с соседними странами переговоры о предоставлении дополнительного кредита в $500 млн.

Помимо этого, правительство надеется выпросить у кредиторов еще $1 млрд для пополнения своих валютных резервов, размер которых по состоянию на апрель достигал $1,81 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что население страны находится в тяжелой экономической ситуации, и такая обстановка может сохраняться в республике еще несколько месяцев.

Читайте также: Власти Шри-Ланки назвали ситуацию с экономикой страны острым кризисом