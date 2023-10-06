Киев, 6 октября, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Украинские власти отказались соблюдать договорённость с Россией и Белоруссией в рамках Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступностью, заявил 6 октября представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

РИА Новости/ Владимир Песня

«Остановлено действие Соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств по борьбе с преступностью, заключённого 25 ноября 1998 года в Москве, в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь», — сообщил Мельничук.

В рамках Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступностью страны сотрудничают в сфере борьбы с преступлениям, в том числе помогая друг другу находить объявленных в розыск.

В конце февраля Мельничук сообщил о выходе Украины из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ, а 7 марта — из соглашения с Россией о совместном контроле на российско-украинской границе, подписанном в 2011 году.

В апреле Киев вышел из соглашения с Москвой о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Выход из соглашений с Россией Украина начала задолго до начала СВО. В декабря 2021 года МИД РФ сообщил, что Киев вышел из примерно 50 соглашений, меморандумов, решений в рамках СНГ.