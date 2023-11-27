Киев, 28 ноября, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с государствами — участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) о социальных и правовых гарантиях военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в пресс-службе офиса Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Согласно документу, республика вышла из соглашения, руководствуясь положениями Венской конвенции о праве международных договоров в соответствии с конституцией Украины.

Также отмечается, что Украина вышла из принятого в январе 1996 года протокола к данному соглашению.

Действующие власти республики регулярно заявляют о выходе из соглашений, заключённых с Россией, Белоруссией, Сирией и в рамках СНГ.

Так, как передавало ИА Регнум, в начале октября Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью, в рамках которого страны — участницы СНГ сотрудничают в сфере борьбы с преступлениями, в том числе помогают друг другу находить объявленных в розыск. Также в конце февраля представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил о выходе из соглашения о пограничном сотрудничестве с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ.