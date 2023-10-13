Бишкек, 13 октября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Грузия, Украина и Молдавия только числятся в составе СНГ, но не работают в этом формате, заявил президент России Владимир Путин 13 октября на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе

Он напомнил, что в случае с Грузией всё началось с неудачных попыток бывшего президента решить ряд внутренних проблем с помощью силы и атак на Южную Осетию и последствий «этой авантюры».

Украина, добавил Путин, подписала основополагающий документ, но так и не присоединилась к СНГ в полном формате, по сути, изначально уклонившись от масштабного сотрудничества. Молдавия практически утрачивает свою идентичность, таков выбор нынешнего руководства страны.

«Элита этой страны — они вообще считают, что они не молдаване. Они называют себя румынами. Но это их выбор», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что СНГ остаётся надёжным и, безусловно, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, хотя взаимодействие стран и развивается на фоне сложной геополитической обстановки.

Как сообщало ИА Регнум, Путин призвал к расширению сотрудничества государств СНГ со странами мирового большинства.