Генконсульство РФ не получало данных о пострадавших в Нью-Йорке россиянах
Генконсульство РФ: данных о пострадавших в Нью-Йорке россиянах не поступало
Нью-Йорк, США, 2 января, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Генконсульство России не получало данных о пострадавших россиянах после взрыва в Нью-Йорке, заявил 2 января генеральный консул РФ Александр Захаров в комментарии телеканалу «Россия-24».
«Информации о каких-то пострадавших, тем более россиянах, из числа студентов университета, расположенного на этом острове, на данный момент не поступало», — сказал он.
Захаров также отметил, что генконсульство будет внимательно следить за обстановкой.
Как передавало ИА Регнум, 2 января как минимум три взрыва прогремело в центре Нью-Йорка на острове Рузвельта. На месте происшествия работают пожарные, которые пытаются определить источник взрывов. По предварительным данным, ситуация могла возникнуть из-за локального землетрясения.
Тем временем на острове Рузвельта наблюдаются перебои с подачей электроэнергии после серии взрывов.
Полиция ведёт расследование инцидента, информации о пострадавших нет.