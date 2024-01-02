Нью-Йорк, США, 2 января, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Генконсульство России не получало данных о пострадавших россиянах после взрыва в Нью-Йорке, заявил 2 января генеральный консул РФ Александр Захаров в комментарии телеканалу «Россия-24».

Mid. ru

«Информации о каких-то пострадавших, тем более россиянах, из числа студентов университета, расположенного на этом острове, на данный момент не поступало», — сказал он.

Захаров также отметил, что генконсульство будет внимательно следить за обстановкой.

Как передавало ИА Регнум, 2 января как минимум три взрыва прогремело в центре Нью-Йорка на острове Рузвельта. На месте происшествия работают пожарные, которые пытаются определить источник взрывов. По предварительным данным, ситуация могла возникнуть из-за локального землетрясения.

Тем временем на острове Рузвельта наблюдаются перебои с подачей электроэнергии после серии взрывов.

Полиция ведёт расследование инцидента, информации о пострадавших нет.