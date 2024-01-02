Нью-Йорк, США, 2 января, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Как минимум три взрыва прогремели в центре Нью-Йорка 2 января, сообщает MailOnline.

Кадр из видео

Инцидент произошёл на Рузвельт-Айленд. По сообщениям местных жителей, они услышали три громких взрыва и ощутили вибрацию.

На месте происшествия работают пожарные, которые пытаются определить источник взрывов. По предварительным данным, ситуация могла возникнуть из-за локального землетрясения.

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Отмечается, что никаких сообщений о пострадавших не поступало, расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады автомобиль на полном ходу влетел в конструкцию контрольно-пропускного пункта. Он загорелся и моментально взорвался. Авария случилась на американской части моста, погибли два человека.

Первоначально рабочая версия у следователей ФБР была связана с террористической акцией. Однако позднее сообщалось, что в США не нашли подтверждения версии теракта. По итогам расследования, произошедшее квалифицировано как ДТП.