Нью-Йорк, США, 2 января, 2024, 17:33 — ИА Регнум. На острове Рузвельта в центре Нью-Йорка наблюдаются перебои с подачей электроэнергии после серии взрывов. Об этом 2 января сообщает ABC7.

Кадр из видео

Отмечается, что в зданиях на Ривер-роуд к югу от моста на острове Рузвельта наблюдались перебои в подаче электроэнергии. Полиция ведёт расследование инцидента, информации о пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 2 января как минимум три взрыва прогремело в центре Нью-Йорка на острове Рузвельта. По сообщениям местных жителей, они услышали три громких взрыва и ощутили вибрацию.

На месте происшествия работают пожарные, которые пытаются определить источник взрывов. По предварительным данным, ситуация могла возникнуть из-за локального землетрясения.