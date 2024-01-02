Белгород, 2 января, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью ещё пять ракет РСЗО «Ольха», сообщили 2 января в Минобороны РФ.

РИА Новости

«2 января текущего года около 13 часов пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». Дежурными средствами ПВО пять ракет были уничтожены над Белгородской областью», — сказано в сообщении ведомства.

Перед этим военное министерство России сообщило об уничтожении в регионе средствами ПВО четырёх ракет ВСУ в 12 часов по московскому времени.

Как передавало ИА Регнум, в Белгороде 2 января два раза за день звучала сирена ракетной опасности, в 12:00 и в 13:16 по московскому времени соответственно. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал всех жителей перебраться в укрытия.

По словам Гладкова, система ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к Белгороду, по предварительным данным, пострадал один человек, он получил осколочные ранения, рассказал позднее Гладков. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии, его везут в больницу, последствия на земле уточняются, сотрудники аварийных и оперативных служб работают на месте, отмечал губернатор.