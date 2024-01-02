Москва, 2 января, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Таиланд готов начать переговоры с ЕАЭС по соглашению о зоне свободной торговли, которое будет способствовать развитию торгово-экономических связей с Россией. Об этом заявил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что за первые три четверти 2023 года объём двусторонней торговли с Россией составил 1,1 млрд долларов, указав на то, что это не впечатляющие показатели.

Дипломат также отметил оптимизм относительно развития экономических связей, добавив, что необходимо искать решения для этого.

«Один из способов содействовать продвижению торговли — это соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Мы несколько лет обсуждали с Евразийской экономической комиссией возможность запуска переговоров о договоренности. Я могу лишь подтвердить, что Таиланд более чем готов начать переговоры с ЕАЭС, как только в союзе будут к этому готовы», — приводит «РИА Новости» слова Вонгсинсавата, который добавил, что на данный момент нет никаких дат возможных переговоров.

Дипломат пояснил, что наличие договора о зоне свободной торговли позволит гражданам получать продукцию по меньшей стоимости, у них будет больший выбор.

«Ещё важнее и то, что это будет подразумевать не только экспорт из Таиланда в страны ЕАЭС, но и импорт в Таиланд», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 25 декабря заявил, что все члены Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласились утвердить декларацию о развитии сотрудничества между членами организации на период до 2030 года и на перспективу до 2045 года.

В начале заседания Высшего совета ЕАЭС Путин отметил, что декларацию о развитии сотрудничества подготовила российская сторона. Это новый программный документ, предусматривающий активизацию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определяющий дополнительные сферы сотрудничества в таких вопросах, как климатическая повестка, медицина, туризм и ряд других, сообщил глава государства.

Президент добавил, что сотрудничество между членами ЕАЭС продолжает развиваться по всем направлениям, несмотря на трудности, вызванные напряжённостью в мире.

Путин в ходе заседания также назвал успешным и динамичным сотрудничество по линии ЕАЭС. Он добавил, что необходимо рассмотреть вопросы дальнейшей интеграции.