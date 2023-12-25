Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Все члены Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласились утвердить декларацию о развитии сотрудничества между членами организации на период до 2030 года и на перспективу до 2045 года, сообщил президент России Владимир Путин 25 декабря на заседании совета в Санкт-Петербурге.

РИА Новости / Павел Бедняков

«Эта идея была поддержана, все члены Высшего совета согласились утвердить декларацию, и соответствующее решение мы формализуем по итогам нашего заседания», — сказал он.

В начале заседания Высшего совета ЕАЭС Путин отметил, что декларацию о развитии сотрудничества подготовила российская сторона. Это новый программный документ, предусматривающий активизацию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определяющий дополнительные сферы сотрудничества в таких вопросах, как климатическая повестка, медицина, туризм и ряд других, сообщил глава государства.

Президент добавил, что сотрудничество между членами ЕАЭС продолжает развиваться по всем направлениям, несмотря на трудности, вызванные напряжённостю в мире.

Путин в ходе заседания также назвал успешным и динамичным сотрудничество по линии ЕАЭС. Он добавил, что необходимо рассмотреть вопросы дальнейшей интеграции.

Переговоры начались со встречи в узком составе. В них участвуют премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Пресс-служба российского президента 22 декабря сообщила, что участники заседания Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге примут важные решения, в том числе по Декларации о развитии союза. Саммит продлится до 26 декабря.