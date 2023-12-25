Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество по линии ЕАЭС продвигается весьма успешно и динамично. Об этом глава государства заявил 25 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в узком составе.

«[Сотрудничество] продвигается весьма успешно и динамично, способствуя более полному раскрытию экономического потенциала наших государств», — сказал президент.

Президент заявил, что на участники заседания рассмотрят важные вопросы углубления интеграции ЕАЭС.

Переговоры начались со встречи в узком составе, в которой приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

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