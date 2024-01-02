Киев, 2 января, 2024, 08:35 — ИА Регнум. В Киеве прогремели новые взрывы. Об этом 2 января сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Новые взрывы в Киеве», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, на всей территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 05:52 мск в Харьковской и Винницкой областях, затем с небольшими временными промежутками предупреждение о необходимости проследовать в укрытие прозвучало и в других областях.

Позднее других сигнал воздушной тревоги услышали жители западных регионов Украины. Практически одновременно сирены воздушной тревоги включились в Ивано-Франковской, Волынской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Закарпатской, Хмельницкой и Череповецкой областях.

В ночь на 2 января сообщалось о взрывах в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в городе и уточнил, что в Деснянском районе горел обломок беспилотника на открытой местности.