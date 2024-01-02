Бангкок, 2 января, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Таиланд не намерен вводить ограничения для туристов из России в связи с ростом заболеваемости COVID-19, о котором сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 2 января заявил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше. Симптомы коронавируса менее жёсткие, чем те, которые были два года назад», — приводит «РИА Новости» слова посла, отвечающего на соответствующий вопрос.

Вонгсинсават отметил, что в Таиланде принимают превентивный меры.

Как передавало ИА Регнум, в декабре ВОЗ опубликовала данные, согласно которым в мире почти за месяц число случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 52%. Так, на 17 декабря во всём мире было зарегистрировано более 772 млн подтверждённых случаев COVID-19 и более 7 млн летальных исходов.

Отмечается, что с 20 ноября по 17 декабря по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом было зарегистрировано более 850 тыс. новых случаев. За месяц скончались 3 тыс. человек, более 118 тыс. человек госпитализированы, почти 1,6 тыс. больных с диагнозом «коронавирус» находятся в отделениях интенсивной терапии.

В России заболеваемость COVID-19 за неделю сократилась на 11,5%, за этот период были госпитализированы 8,7 тыс. человек, что на 7,9% ниже в сравнении с предыдущей неделей. 164 человека скончались.