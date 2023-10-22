Кишинёв, 22 октября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Молдавским фермерам грозит разорение, для предотвращения этого необходимо, чтобы руководство страны ввело режим чрезвычайного положения (ЧП) в сельском хозяйстве, заявил журналистам исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко после завершения Республиканского конгресса аграриев в Кишинёве. Об этом 22 октября сообщило «РИА Новости».

DUMITRU DOR/ЕРА/ТАСС

«Каждый день нам поступают звонки от фермеров, чью собственность конфисковали банки, поставщики и кредиторы, другие даже теряют свои дома», — сказал он.

Мирзенко отметил, что для исправления кризисной ситуации в аграрном секторе нужно ввести режим ЧП, который позволит фермерам отсрочить погашение кредитов.

По данным издания, на конгрессе сельхозпроизводителей собралось более 600 представителей отрасли. Они обсудили проблемы, вызванные неурожаем и отсутствием поддержки от руководства страны.

На собрании аграрии приняли резолюцию, в которой потребовали запустить процедуру признания неплатёжеспособности фермеров. Они также добиваются создания схемы выплат компенсаций за гектар, как в ЕС, и разработки закона о создании фонда гарантирования сельскохозяйственных кредитов. Если власти не выполнят требования в течение семи дней, фермеры грозят, что начнут проводить акции протеста с использованием сельхозтехники.

Фермеры в Молдавии начали жаловаться на отсутствие поддержки властей через несколько месяцев после того, как летом 2021 года большинство в парламенте получила партия «Действие и солидарность», основанная президентом страны Майей Санду. В апреле 2022 года аграрии создали ассоциацию «Сила фермеров». Её председатель Александр Слусарь заявил, что аграриям грозит разорение, если правительство не будет исполнять свои обязательства перед ними.

В апреле 2023 года молдавские фермеры также стали требовать запрета импорта с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, так как он спровоцировал падение цен на сельхозпродукцию. В июне аграрии провели серию протестов, после чего в правительстве им пообещали помощь. Фермеры приостановили проведение акций, но в результате власти не выполнили большинство их требований, в том числе не ограничили импорт с Украины.