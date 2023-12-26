Тель-Авив, Израиль, 26 декабря, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия, при которых возможен мир с Палестиной. Об этом говорится в материале, опубликованном изданием The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Палестинское гражданское общество необходимо преобразовать так, чтобы его народ поддерживал борьбу с терроризмом, а не финансировал его», — приводит WSJ слова Нетаньяху.

По словам израильского премьер-министра, для установления мира палестинское общество должно быть «дерадикализовано», сектор Газа — демилитаризован, а палестинское движение ХАМАС — уничтожено.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря Нетаньяху объявил о расширении военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и заявил, что будет вести войну с ХАМАС до полной победы. Он подчеркнул, что это является единственным путём к возвращению заложников и гарантии того, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ранее израильский премьер-министр, обсуждая перспективы новой сделки с ХАМАС, предложил членам движения «либо сдаться, либо умереть». Он добавил, что Израиль не остановится, пока не будут достигнуты все поставленные цели — завершение уничтожения ХАМАС и освобождение заложников.