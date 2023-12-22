Вашингтон, 22 декабря, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Власти Израиля выдвинули новое предложение движению ХАМАС, речь идёт о недельной паузе в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение 35 заложников, передаёт телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Ariel Hermoni/Israel Mod/Global Look Press Министр обороны Израиля Йоав Галант

«Самым последним предложением Израиля палестинскому движению ХАМАС стала недельная пауза в войне в обмен на возвращение около 35 заложников», — сказал чиновник.

По его словам, Израиль предложил ХАМАС вернуть оставшихся женщин, пожилых и слабых здоровьем мужчин.

Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос, отреагировал ли лидер движения Яхья Синвар на новое предложение Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини 14 декабря заявил, что Газа больше непригодна для жизни, ситуация постоянно ухудшается. На юге анклава и в Рафахе уничтожена инфраструктура, сказал он.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда движение ХАМАС нанесло ракетные удары по территории Израиля и вторглось в несколько населённых пунктов, захватив заложников. В ответ на это израильские власти приняли решение о начале операции в секторе Газа, ЦАХАЛ нанесла авиаудары по различным объектам на его территории, а позднее, 27 октября, начала наземные боевые действия в анклаве.