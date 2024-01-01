Вашингтон, 2 января, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Наступивший 2024 год будет хуже предыдущих, предсказал в соцсети X американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Мой прогноз: 2024 будет ещё более безумным», — ответил в Сети бизнесмен на вопрос пользователя, чего ожидать от 2024 года после «четырёх лет сумасшествия».

В апреле 2023 года Маск предупреждал об опасности использования властями США доллара как оружия. По его словам, доля американской валюты в мировых расчётах сокращается в 10 раз быстрее, чем в предыдущие 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря журналисты газеты The Financial Times предсказали компании Илона Маска Х банкротство в 2024 году. По словам автора материала, рекламодатели всё чаще отказываются от размещения в социальной сети.

В 2024 году США закончат своё существование. Такой прогноз озвучил бывший лидер партии ЛДПР Владимир Жироновский. Издание Gorodche напомнило о его словах, согласно которых выборов в США в 2024 году не будет, потому что не станет самой Америки. Пичиной распада будут мощные межнациональные конфликты внутри США. Это событие, по мнению Жириновского, станет не менее крупным по масштабу, чем развал СССР.