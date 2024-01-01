Москва, 1 января, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Экс-лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предрекал, что США в 2024 году закончат своё существование, пишет издание издание Gorodche.

Kremlin.ru

«Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», — заявлял он.

По мнению политика, причиной распада Соединённых Штатов станут мощные межнациональные конфликты внутри самой страны. Это событие, по его мнению, станет не менее крупным по масштабу, чем развал СССР.

Издание не уточнило, когда именно политик сделал свой прогноз.

Как передавало ИА Регнум, ранее в 2019 году Жириновский предсказывал, что события, которые произойдут к 2024 году на Ближнем Востоке, заставят весь мир забыть про конфликт на Украине.

Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что эти «пророчества» основаны на глубоком понимании Владимиром Жириновским причин, предпосылок и деталей ближневосточной политики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что прогнозы Жириновского на будущее не раз были точны.