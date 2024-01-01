Киев, 1 января, 2024, 20:20 — ИА Регнум. После того, как воздушные силы ВСУ зафиксировали полёт российских ударных дронов в направлении Киева, в украинской столице прогремели взрывы, пишет 1 января украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным воздушных сил ВСУ, на которые ссылается издание, один из российских беспилотников заметили в небе над Бориспольским районом Киевской области.

Как передавало ИА Регнум, 1 января украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области. Кроме того, ранее появилась информация о взрывах и повреждениях объектов ещё в нескольких регионах, контролируемых Киевом. В новогоднюю ночь в подконтрольном Киеву Херсоне несколько раз звучали взрывы.

Также сообщалось, что после взрывов в порту Одессы вспыхнул пожар, а один из объектов инфраструктуры получил повреждения. Кроме того, поступала информация о пожаре на предприятии в Днепропетровске. По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, пожар произошёл после прогремевших в городе взрывов.