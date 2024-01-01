Москва, 1 января, 2024, 16:45 — ИА Регнум. На территории международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве встретили Новый год более 120 тысяч человек из всех регионов страны, сообщили ИА Регнум 1 января организаторы выставки.

Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

В ходе торжественной церемонии со сцены прозвучали слова благодарности участникам специальной военной операции, защищающим страну, а также волонтёрам и врачам, которые самоотверженно работают бок о бок с военнослужащими.

Также для гостей форума была организована большая развлекательная программа. На протяжении всей новогодней программы посетителям выставки помогали волонтёры, рассказали организаторы мероприятия.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Президент дважды посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес и пользуется большой популярностью.

19 декабря выставку-форум посетил трёхмиллионный гость. Жители Барнаула Алексей и Елена Козыревы получили специальный подарок — открытку с поздравлением и подписью Владимира Путина, а также приглашение на космодром Восточный.