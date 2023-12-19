Москва, 19 декабря, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» 19 декабря посетил трехмиллионный гость. Им стал Алексей Козырев из Барнаула, который приехал на выставку вместе с супругой Еленой. Семья получила специальный подарок — открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина, а также поездку на космодром. Об этом рассказала пресс-служба выставки.

Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости

«Мы любим путешествовать, особенно на автомобиле: Крым, Сочи, Забайкалье. Сюрприз, конечно, нет слов. Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора. И гордость нас распирала — решили посмотреть своими глазами. Приехали — и так совпало. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что всё в России возможно, мечты сбываются», — поделился впечатлениями Козырев.

Открытку глава государства подписал, когда посещал выставку в минувшие выходные. В воскресенье он осмотрел павильон № 75 на ВДНХ, где представлены региональные экспозиции, а затем принял участие в работе XXI съезда «Единой России».

Для Алексея и Елены организовали экскурсию в павильоне № 15 «Строим будущее / Россия в движении», где вручили ещё один подарок — сертификат на поездку на космодром Восточный. Семья из Барнаула сможет с комфортом отправиться в путешествие. Сертификат предусматривает компенсацию и проезда, и проживания.

Как отмечают создатели выставки «Россия», её активное посещение гостями — главный маркер эффективности работы, а потому они планируют и дальше активно работать над повышением привлекательности площадки.

«Наша Выставка — о мечте. Да, она о достижениях, безусловно — но, чтобы чего-то достигнуть, нужно мечтать. И сегодня мы видим яркий пример того, как мечты сбываются — приехали ребята из Алтайского края и не ожидали получить такие подарки. Вы видите, какие они счастливые. Мечты сбываются! И на Выставке, и в нашей стране!» — подчеркнула генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое приняло участие в организации второго подарка для победителей, также присоединились к поздравлениям трехмиллионного посетителя.

«Вся Выставка — о наших достижениях, о том, что мы сделали за последние годы. Один из самых красивых объектов, построенных в России, — это космодром Восточный. Когда вы стоите на стартовой ступени, внизу вы видите зеленое море тайги, а над вами — чистое безоблачное небо. Мы хотели вам подарить эту поездку. Считаю, что Россия — одна огромная большая семья. Поздравляем!» — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Константин Михайлик.

А 2 декабря двухмиллионный посетитель Выставки «Россия» Марат Сабитов из Казани вместе со своей женой получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. 15 ноября площадку посетила миллионный гость — Светлана Сулейманова из Пензы. Её семье достались билеты на балет «Щелкунчик» и поездка в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, заседание Совета глав правительств стран СНГ состоялось 18 декабря.

Перед заседанием премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с главами правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Мишустин и его коллеги из СНГ обошли экспозиции Свердловской, Челябинской, Ленинградской областей, а также посетили стенд Санкт-Петербурга.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Согласно опросу, форум вызвал гордость за свою страну у 97% посетителей международной выставки. Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое. Более половины участников опроса заявили, что выставка превзошла ожидания, которые у них были до посещения.