Москва, 1 января, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Возможности и способности Вооружённых сил России постоянно и кратно возрастают, заявил президент РФ Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно, причем кратно возрастают», — сказал российский лидер во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя им. Вишневского.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 января Путин заявил, что Вооружённые силы России становятся настолько боеспособными, насколько не готова ни одна армия в мире.

19 декабря глава государства заявил, что у российской армии есть всё необходимое и Родина ждёт отдачи. России нужна крепкая и надёжная армия, хорошо вооружённые и мотивированные войска, чтобы проводить политику в соответствии с национальными интересами, отметил Владимир Путин.