Москва, 1 января, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России становятся настолько боеспособными, насколько не готова ни одна армия в мире, заявил 1 января президент РФ Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени Вишневского.

Mil.ru

«Наши вооружённые силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооружённой борьбы, насколько к этому не готовы армии других стран и не может делать ни одна армия в мире», — сказал он.

Российский лидер добавил, что средства поражения в ВС России такие, которых нет ни у одной армии в мире.

Кроме того, президент отметил, что возможности и способности Вооружённых сил России постоянно и кратно возрастают.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании ведомства заявлял, что российская армия сегодня является самой подготовленной в мире.

По его словам, ВС России значительно повысили качество и надёжность оружия и техники, которые применяются в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что в минимально короткие сроки работающими в войсках представителями промышленности модернизировано 107 образцов.

Шойгу добавил, что под задачи войск ведущие российские конструкторы в течение нескольких месяцев создают новейшие комплексы и средства поражения.