Москва, 19 декабря, 2023, 15:21 — ИА Регнум. У российской армии есть всё необходимое, и Родина ждёт отдачи, заявил 19 декабря на коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин.

Александр Река/ТАСС

«У вас сейчас всё есть. И Родина ждёт от вас отдачи», — сказал президент, обращаясь к участникам заседания.

России нужна крепкая и надёжная армия, хорошо вооружённые и мотивированные войска, чтобы проводить политику в соответствии с национальными интересами, отметил Владимир Путин.

ВС РФ не могли бы стать такими без крепкой экономики в стране, без чёткой работы промышленности в целом и ОПК в частности, но главное — без опоры на народ России, добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в своём выступлении на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу отметил, что все планы по комплектованию армии и флота России в 2023 году выполнены в полном объёме, их численность доведена до 1,15 миллиона человек.

В целом все задачи Министерства обороны на 2023 год выполнены, обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны, а приоритетной задачей ведомства в 2024 году станет продолжение специальной военной операции до полного выполнения поставленных задач, сказал также Шойгу.

В своём докладе министр также заявил о значительном повышении качества вооружений, применяемых в ходе специальной военной операции, и отметил, что СВО показала превосходство российской военной техники над натовской.

В Кремле ранее сообщали, что 19 декабря на заседании коллегии Минобороны будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год и определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.