Москва, 1 января, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Россия в год председательства в Содружестве независимых государств (СНГ) уделит особое внимание вопросам импортозамещения и расширения товарооборота между странами-участницами сообщества. Об этом говорится в концепции председательства России в СНГ в 2024 году, опубликованной на сайте Кремля.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Особое внимание будет уделено вопросам импортозамещения и расширения товарных обменов, экономическим аспектам климатической повестки», — подчёркивается в документе.

В концепции указывается, что за время российского председательства будет проводиться работа по расширению взаимной торговли услугами и повышению уровня её либерализации в рамках Соглашения о свободной торговли услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций от 8 июня 2023 года.

Россия с 1 января 2024 года председательствует в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Среди ключевых задач на 2024 год — укрепление авторитета СНГ, укрепление связей организации с рядом региональных объединений, совместное противодействие внешним вызовам.

В 2023 году в СНГ председательствовала Киргизия.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря лидеры стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит содружества, в ходе встречи сверили часы по актуальным международным и региональным темам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саммит удачным, отметив важность возможности для лидеров стран пообщаться в неформальной обстановке.