Санкт-Петербург, 26 декабря, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Лидеры стран СНГ, прибывшие на в Санкт-Петербург на неформальный саммит содружества, в ходе встречи сверили часы по актуальным международным и региональным темам, сообщил 26 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Андрей Эрштерм/ИЗВЕСТИЯ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Обсуждаются самые актуальные, самые горячие темы, плюс [возможность] всем вместе синхронизироваться, сверить часы по наиболее актуальным проблемам международной повестки дня, региональной, по дальнейшим вопросам развития сотрудничества», — рассказал Песков «Известиям».

Он назвал саммит удачным, отметив важность возможности для лидеров стран пообщаться в неформальной обстановке. Представитель Кремля подчеркнул, что они обсуждали не только праздничные темы.

Неформальный саммит лидеров стран СНГ состоялся 26 декабря. В мероприятии участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В ходе открытой части встречи президент России Владимир Путин поздравил коллег с наступающим Новым годом. Он также пригласил страны СНГ к участию в создании Евразийской академии киноискусства и возрождении конкурса «Интервидение».

Кроме того, российский лидер отметил, что председательство в СНГ в 2024 году переходит к Российской Федерации. Москва намерена в этот год активно укреплять сотрудничество между странами содружества и продолжать работу по переходу на нацвалюты при взаимной торговле.