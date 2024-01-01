Москва, 1 января, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили за сутки более 260 военных ВСУ на донецком направлении. Об этом 1 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны России

«Уничтожено более 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре пикапа», — сказал Конашенков.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Он добавил, что подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Андреевки, Белогоровки и Клещеевки в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и одну установку РСЗО «Ольха» в районах населённых пунктов Селидово в ДНР и Глубокое в Харьковской области. Кроме того, ВС России ликвидировали радиолокатор ЗРК С-300 в районе Санжейки в Одесской области, а также авиационную технику в ангарах на аэродромах «Днепр» в Днепропетровской области и «Школьный» в Одесской области.

За сутки потери украинской армии на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях составили до 450 военных. Так, на донецком направлении ВСУ потеряли до 300 бойцов, на краснолиманском — до 50, а на южнодонецком — до 100 военнослужащих.