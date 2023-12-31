Москва, 31 декабря, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS и одну установку РСЗО «Ольха», сообщили 31 декабря в Минобороны.

Известия/Дмитрий Астрахань

«Уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одна «Ольха», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве заявили, что РСЗО HIMARS и «Ольха» уничтожили в районах населённых пунктов Селидово в Донецкой Народной Республике и Глубокое в Харьковской области.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские военные ликвидировали радиолокатор ЗРК С-300 в районе населённого пункта Санжейка в Одесской области, а также авиационную технику в ангарах на аэродромах «Днепр» в Днепропетровской области и «Школьный» в Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки потери украинской армии на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях составили до 450 военных. Так, на донецком направлении ВСУ потеряли до 300 бойцов, на краснолиманском — до 50, а на южнодонецком — до 100 военнослужащих.

Кроме того, на купянском направлении за сутки украинская армия потеряла до 120-ти военнослужащих и танк Leopard-2. На запорожском направлении суточные потери ВСУ составили до 75-ти военных, а на херсонском — до 25-ти военнослужащих.

В Минобороны заявили 31 декабря, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).