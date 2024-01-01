Москва, 1 января, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Концепция председательства России в СНГ в 2024 году опубликована 1 января на сайте Кремля.

Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости

Как говорится в документе, Москва будет работать над укреплением сотрудничества в военной сфере и области пограничной безопасности, уделит особое внимание вопросам импортозамещения и расширения товарных обменов.

В число приоритетов председательства России в СНГ вошла минимизация негативных последствий санкций.

Кроме того, в год председательства РФ в СНГ продолжится совместное противодействие вызовам и угрозам, в том числе в сфере биологической безопасности.

Также Россия уделит значительное внимание работе по военно-патриотическому воспитанию и популяризации общих духовно-нравственных ценностей в СНГ.

Как передавало ИА Регнум, Россия с 1 января 2024 года председательствует в Содружестве Независимых Государств (СНГ). В 2023 году в СНГ председательствовала Киргизия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 декабря сообщал, что лидеры стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит содружества, в ходе встречи сверили часы по актуальным международным и региональным темам. Он назвал саммит удачным, отметив важность возможности для лидеров стран пообщаться в неформальной обстановке.

Представитель Кремля подчеркнул, что они обсуждали не только праздничные темы. В ходе открытой части встречи президент России Владимир Путин поздравил коллег с наступающим Новым годом. Он также пригласил страны СНГ к участию в создании Евразийской академии киноискусства и возрождении конкурса «Интервидение».