Токио, 1 января, 2024, 14:01 — ИА Регнум. В Японии после серии мощных землетрясений не выявили нарушений в работе атомных электростанций, заявил 1 января генеральный секретарь правительства страны Ёсимасу Хаяси, передаёт NHK.

AP/ТАСС Мощное землетрясение произошло в Японии 1 января

В управлении по ядерному регулированию Японии также отметили, что нештатных ситуаций на АЭС обнаружено не было. При этом было зафиксировано несколько разливов нефти и выявлены «незначительные» повреждения.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 января в западной части Японии произошла серия землетрясений магнитудой до 7,4. Землетрясения ощущались в Осаке, Киото и Токио. Более 30 тысяч домов остались без света.

Власти страны объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб. Позднее цунами было зафиксировано в районе крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки — Карива». Для ликвидации последствий будут задействованы Силы самообороны страны. Сейсмологи сообщили о вероятности новых землетрясений в ближайшие два-три дня.

После землетрясений в Японии угроза цунами была объявлена в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях. Эвакуация населения не потребуется, поскольку волна не поднимется выше 50 см, сообщали в МЧС Сахалина. В Находке Приморского края волна цунами прошла почти незаметно, рассказали в администрации города.